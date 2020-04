Covid-19: Venda de máscaras caseiras vira opção de renda para artesãos em Parintins

O possível adiamento ou cancelamento do festival folclórico e depois que a Prefeitura de Parintins tornou obrigatório até o dia 30 de junho, o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos para o combate ao coronavírus, Covid-19, artesãos buscaram na confecção de máscaras caseiras uma opção de renda para garantir o alimento do dia a dia.

Costureira do Boi Caprichoso, Ana Maria Menezes afirma que no momento, é uma forma de ajudar a população a se prevenir, diminuindo o contágio do vírus na cidade, e diante da necessidade das pessoas usarem máscaras, também é uma opção de renda para nós enfrentarmos o momento de dúvida da realização ou não do festival.

Ana Maria iniciou a confecção das máscaras caseiras somente para a proteção da família, devido a grande procura, ela aumentou a produção, e agora, faz entrega todos os dias em toda a cidade. “Uma máscara sai a R$ 2,50. Em pedidos acima de R$ 10 você recebe sua máscara em casa. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (92) 99123-5531″ ou se dirigir ao seu endereço na rua Juruti, n° 931, bairro Nossa Senhora de Nazaré”, anuncia a artesã.

Kedson Silva/JI