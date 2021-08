Crédito Solidário: proponentes de Parintins recebem pagamentos do programa do Governo do Amazonas

Durante primeira etapa da ação, cerca de 140 proponentes foram atendidos; recursos totalizam R$ 900 mil

Dando continuidade às ações que visam minimizar os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia, o Governo do Amazonas realizou na quinta-feira (05/08), por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a primeira etapa de entrega de recursos do Crédito Solidário em Parintins (a 369 quilômetros da capital), para 138 pequenos empreendedores aprovados no programa. A ação de cadastramento ocorreu no período de 19 a 28 de junho. Para o município, foram disponibilizados R$ 900 mil, que irão beneficiar 400 proponentes.

A ação visa, por meio do programa Crédito Solidário, disponibilizar financiamentos com linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho informal para pessoas que que desejam ser incluídas no contexto socioeconômico, realizando trabalhos informais para a geração de renda familiar, desenvolvendo atividades ligadas à prestação de serviços como profissionais da beleza, vendas de lanches, confecções, artesanato e outros. O valor disponível para cada aprovado vai de R$ 500 a R$ 2 mil.

Para a realização do cadastro, os proponentes apresentaram documentação incluindo RG, CPF e comprovantes de residência e de estado civil, além de atender ao critério de não possuir CNPJ ou MEI, dívidas em bancos, em lojas ou protesto em cartório, com exceção das dívidas em lojas com crediário próprio, até o limite máximo de R$ 1 mil. Aposentados e beneficiários de auxílio-doença também são restringidos no Programa.

Crédito Solidário – O programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada, com o objetivo de promover o resgate social e econômico de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subempregadas, buscando oferecer uma alternativa de crédito.

A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para micro e pequenos empreendedores, permitindo a eles impulsionar seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura.

Parceria – O Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.

FPS – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.

