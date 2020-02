Crescimento econômico do Amazonas demonstra a importância da ZFM para o país, avalia Saullo Vianna

Dados divulgados pelo Banco Central apontam que o estado do Amazonas ocupou o primeiro lugar no crescimento econômico de todo Brasil no ano de 2019, ficando à frente, inclusive, dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Paraná. Para o deputado Saullo Vianna, este resultado demonstra, de forma concreta, a importância da Zona Franca de Manaus para todo o Brasil.

De acordo com os dados, Amazonas e São Paulo foram responsáveis por puxar o crescimento do Brasil em 2019. Porém, a atividade econômica do Amazonas foi quase o dobro do estado paulista, ao registrar 4,61% na média anual.

Da tribuna, Saullo que propôs a criação de Frente Parlamentar em Defesa da Zona Franca de Manaus, aprovada na semana passada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, disse que o Amazonas salvou a economia do país em 2019.

“Isso nada mais é que a comprovação de a nossa Zona Franca e os empregos aqui gerados são de suma importância para a nossa economia como para a economia do país. Não estamos tratando de uma conquista qualquer e sim da consolidação de que o nosso modelo econômico é um modelo de sucesso apresentado por meio desses números divulgados pelo Banco Central, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto”, frisou.

Saullo destacou que a atividade econômica no ano de 2019 foi bastante produtiva. O deputado citou números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), onde o Amazonas registrou a geração de 11 mil empregos formais.

Efeito Olimpíadas

O parlamentar acredita que este ano, a economia no estado continuará aquecida por conta do efeito Olimpíadas. Os jogos acontecem no Japão e devem impulsionar a produção de televisores, o que consequentemente, trará impactos positivos para a arrecadação do Amazonas. Atualmente, o Polo Industrial de Manaus possui nove fábricas de TV que são responsáveis pela geração de aproximadamente 20 mil empregos.

De acordo com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge do Nascimento Junior, os sinais são positivos e o setor de televisores está reaquecendo, mas os patamares atuais são similares aos de 2010. “Veja, em 2019 foram produzidas 12,7 milhões de TVs, contra 12,1 milhões em 2010 – estamos comemorando, mas os números são iguais aos de 10 anos atrás. Ainda tem muito espaço para crescer”, disse.

Jorge Junior avaliou também como positiva a posição do Amazonas em relação à atividade econômica no Brasil. “Considerando que a economia do Amazonas tem mais de 80% dela baseada no Polo Industrial de Manaus essa é a prova concreta e inquestionável de que este centro produtivo tem papel positivo na economia do país. A ZFM é sim importante para todo o país”, completou.

Mahira Maia/Gabinete do deputado Saullo Vianna