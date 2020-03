Criança de 1 ano e 4 meses está contaminada pelo COVID-19 em Parintins

Nessa atualização do boletim COVID-19, informamos que o terceiro caso confirmado trata-se de menor de 1 ano e 4 meses, proveniente da zona rural com quadro febril e dermatológico no dia 18 de março, vindo para sede do município no dia 20 para avaliação médica.

Após a avaliação retornou para a comunidade de origem. Dois dias depois houve a procura de benzedeira em outra comunidade próxima, não havendo melhora do quadro. No dia 25, procurou a unidade de saúde de referência da região, foi avaliado, detectado dificuldade respiratória e foi prontamente encaminhado para Parintins, onde foi diagnosticado com Pneumonia. Houve a coleta de amostra para COVID-19 pela Vigilância em Saúde do município, com resultado positivo nesta segunda-feira, 30 de março.

Prefeitura de Parintins

Secretaria Municipal de Saúde

Fundação de Vigilância em Saúde

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2812498688864604&id=1181638281950661