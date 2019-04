Crime eleitoral tira Marcos da Luz do cargo de vereador da Câmara de Parintins

Tweet no Twitter

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), desembargador João de Jesus Abdala Simões, proferiu sentença em que determina a cassação e afastamento imediato do cargo de vereador de Marcos Aurélio Matos da Luz (PRTB), na terça-feira, 23 de abril. Além de perder o cargo, Marcos da Luz fica inelegível por oito anos. O suplente no cargo, Gelson Moraes, será empossado como vereador titular.

A decisão é relativa ao Processo nº 1-60.2017.6.04.0004 em que Marcos da Luz foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral de Parintins pela prática de crime eleitoral, Caixa 2, nas eleições de 2016, que o mesmo concorreu como candidato a vereador.

No processo ficou confirmado que Marcos da Luz praticou conduta de captação e gastos ilícitos de recursos que teve como resultado a cassação do diploma de vereador, de acordo com Acórdão nº 151/2018, que manteve a sentença da primeira instância.

“Determino o afastamento imediato de Marcos Aurélio Matos da Luz, vereador do município de Parintins/AM. Determino, ainda, que o Presidente da Câmara Municipal de Parintins/AM providencie a posse do suplente do referido cargo”, diz a sentença assinada pelo desembargador João de Jesus Abdala Simões.

O pedido de cassação do parlamentar partiu do MPE após a Polícia Militar na véspera da Eleição Municipal de 2016 ter apreendido com o presidente do Partido Republicano Brasileiro (PRB), partido de Marcos da Luz, em Parintins, R$ 50 mil de origem suspeita. O dinheiro teria como finalidade custear a campanha de Marcos da Luz.

O desembargador João de Jesus Abdala Simões determinou ainda comunicação imediata ao presidente da Câmara Municipal de Parintins para que providencie o afastamento imediato de Marcos da Luz e a posse de Gelson Moraes como vereador.

Marcondes Maciel | Repórter Parintins

Foto: Divulgação/CMP