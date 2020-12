Crivella deixa IML após fazer exame de corpo de delito

(Foto: Estefan Radovicz/Agência O Dia)

Marcelo Crivella (Republicanos) deixou o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, após realizar um exame do corpo de delito. Ele foi preso nas primeiras horas desta manhã suspeito de integrar um esquema de corrupção na prefeitura.

O prefeito, que foi afastado por determinação da Justiça das suas atividades políticos, ficou mais de cinco horas prestando esclarecimentos na Delegacia Fazendária, na Cidade da Polícia, Zona Norte da cidade. Na saída, ele optou por não falar com a imprensa.

Crivella seguiu para a audiência de custódia na sede do Tribunal de Justiça do Rio. A audiência está marcada para as 15h e será presidida pela mesma desembargadora que decretou as prisões preventivas dos réus, Rosa Helena Penna Macedo Guita, que está de plantão.

POR LUANA BENEDITO/ODIA-RJ