Cultura Hip Hop de Parintins promove competição com premiação de 5 mil

Buscando realizar um evento que abrace todos que apreciam e constroem a cultura Hip Hop no município, acontece na Ilha Tupinambarana, o evento denominado “SÓ VAI – Batalhas de Danças Urbanas- Parintins AM”.

Contemplado pelo Programa Cultura Critativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Encontro das Artes do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – secretaria especial da cultura, fundo nacional de cultura, o projeto “Só Vai 2021 – Parintins/AM”, busca promover batalhas que englobem todos os estilos de danças urbanas em caráter competitivo, com premiação total de 5 (cinco) mil reais.

Segundo a coordenação, o evento respeitará todas as medidas preventivas contra a Covid-19 em dois momentos. “A competição será feita em um primeiro momento de maneira híbrida com as seleções realizadas antecipadamente de modo online e as finais, de modo presencial, com a capacidade reduzida de pessoas presentes”, informa Victor Rebouças, autor do projeto, ressaltando que a “Só Vai 2021”, tem como finalidade promover e incentivar as práticas da cultura Hip Hop em Parintins, sendo uma ferramenta de preservação e manifestação artística.

As seletivas serão feitas pelo instagram @sovai.batalhasam entre os dias 22 (vinte e dois) e 28 (vinte e oito) de abril. As finais serão realizadas em Parintins no dia 30 (trinta) de abril e transmitidas pelo instagram do evento e pelo canal no youtube Youtube.com/sovaibatalhas/

Para mais informações acesse: https://www.instagram.com/sovai.batalhasam/

Assessoria: Thaís Chaves Camillo

Arte: Divulgação