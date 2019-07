CUMPRINDO A TRADIÇÃO, BOI GARANTIDO MORRE NESTA QUARTA-FEIRA (17), NA BAIXA DO SÃO JOSÉ

Cumprindo a tradição, acontece nesta quarta-feira (17), a matança do Boi Garantido, a partir das 19h. O evento é uma encenação do Auto do Boi em que acontece a morte da criação de Lindolfo, simbolizando o fim da temporada 2019, ano do 32° título.

A programação é uma realização da Associação Cultural Lindolfo Monteverde e Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido.

Na dramatização, o Garantido tenta fugir dos vaqueiros que tentam laçá-lo. O Boi seguirá pelas ruas Lindolfo Monteverde, São Benedito, Nações Unidas, Rui Araújo, volta a Rua Lindolfo Monteverde até o Curral tradicional da Baixa do São José, onde será morto.

O presidente Fábio Cardoso destaca a realização da matança do Garantido, no ano especial em que o Boi se tornou campeão, mediante a muito trabalho de todos os segmentos. “Momento especial, de tradição e também de comemoração. Estaremos lá com muita alegria, na despedida do Melhor Boi do Mundo já pensando no 33° título que é nosso novo objetivo”, destacou o dirigente.

parintins24hs.com.br