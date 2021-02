Curitiba recebe 13 pacientes com COVID-19 de Parintins neste domingo

A capital do Paraná, Curitiba, recebe neste domingo, dia 31 de janeiro, 13 pacientes intermediários com Covid-19 do município de Parintins. A remoção em jato da Força Aérea Brasileira faz parte de um trabalho da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) em parceria com Ministério da Saúde e Prefeitura de Parintins. A remoção dos pacientes aconteceu por volta das 14h30 no aeroporto Júlio Belém.

Estava programada a ida 18 pacientes, porém três desistiram e dois não tiveram condições clínicas para remoção, informou a diretora Geral do hospital Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas. Um outro paciente viajou em avião UTI para Manaus. “Esses são pacientes intermediários para que nós possamos ter condições de atender novos pacientes no hospital Jofre Cohen. É importante a gente frisar que as pessoas precisam continuar o distanciamento social e usando máscara, pois todos sabem a realidade que nós estamos vivendo na pandemia”, recomendou.

Belém do Pará e Natal, no Rio Grande do Norte, também já recepcionaram 19 pacientes do município.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, falou de mais um dia de trabalho na parceria estabelecida entre a Prefeitura de Parintins com o Governo do Amazonas e Ministério da Saúde, além do Ministério Público e Defensoria Pública. “Estamos trabalhando a cada dia para garantir o atendimento de melhor qualidade a toda população”, reiterou.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz