Curso de Comunicação Social/Jornalismo lança edital do Prêmio Pacu de Audiovisual 2021

A coordenação do 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) lança hoje (13/10) o edital para inscrição, seleção e premiação do Prêmio Pacu de Audiovisual 2021. O concurso congrega obras de curtas-metragens autorais nas modalidades ficção e não ficção, voltado para o público estudantil dos cursos de Comunicação Social/Jornalismo e Artes Visuais do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam) e também para o público externo (realizadores parintinenses).

Em virtude do cenário pandêmico, com a suspensão das aulas presenciais e em concordância com as orientações sanitárias, a programação vai ocorrer de forma totalmente virtual, a exemplo da segunda edição. Dentro deste contexto, a temática da 3º edição do Prêmio Pacu é voltada para a pandemia da Covid-19 e seus desafios, como ocorreu em 2020. A diferença é que neste ano o objetivo é que os candidatos trabalhem com a abordagem da Ressocialização, com foco na retomada gradual das atividades nas diferentes esferas sociais.

A coordenadora do 3º Fopin professora Graciene Siqueira explica que é fundamental que os concorrentes atentem para a temática proposta. “A gente orienta que todos leiam o edital com atenção, pois nele está detalhado todo o regramento do concurso, inclusive o fato de que não será permitido promover aglomerações durante a produção das obras audiovisuais”, enfatiza.

As inscrições iniciam nesta sexta-feira (15) e prosseguem até o dia 15 de novembro. A divulgação dos selecionados ocorre no dia 23 de novembro. A revelação dos trabalhos premiados está marcada para o dia 1º de dezembro, durante a programação do Fopin. Os concorrentes devem atentar para a duração dos filmes, que devem ter no máximo 1 (um) minuto de duração. Essa regra é válida para as categorias estudantil e público externo.

O 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) é uma realização do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Ufam campus Parintins. O processo de inscrições é totalmente gratuito, e as especificações estão detalhadas no edital, disponível no link: https://bityli.com/JbK8w4

