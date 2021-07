Cursos ofertados pelo Detran-AM em Parintins têm grande procura

Mais de 90 pessoas se inscreveram e estão participando dos cursos ofertados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) em Parintins. Os cursos foram de especialização e atualização para mototaxistas, atualização de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e atualização para agente da autoridade de trânsito. As aulas se encerram neste sábado (10/07).

Um dos cursos mais procurados foi o de especialização para mototaxistas. Ao todo, 37 pessoas se inscreveram, entre eles o vice-presidente da Cooperativa dos Mototaxistas de Parintins, Luis Cantel.

“Está sendo um curso muito bom e de grande proveito. Nós, como profissionais do trânsito, agradecemos por essa disponibilidade do Detran de vir a Parintins trazer essas aulas para que possamos obter o conhecimento necessário para vivermos em harmonia e segurança nas ruas”, agradeceu Cantel.

O curso mais procurado foi o de atualização para agente da autoridade de trânsito, que contou com a participação de 39 agentes da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT). A participação deles faz parte da nova fase de fiscalização que o órgão municipal de trânsito de Parintins vai adotar depois de terem assinado um convênio com o Detran Amazonas para utilizar o Sistema de Gestão de Infrações (Sistema Radar) no final de junho.

“A partir dessa atualização, nós pretendemos aumentar um pouco mais a fiscalização dentro da cidade de Parintins. Nós temos percebido que as pessoas estão relaxando um pouco quanto ao uso do capacete, temos percebido um número maior de acidentes durante os finais de semana, então nós precisamos dar uma resposta à população”, afirmou o diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas

Outros 20 condutores se inscreveram para o curso de atualização de CNH. Esse curso é destinado a condutores habilitados no exterior que permanecerão no Brasil por mais de 180 dias.

Mutirão

Na próxima semana, entre os dias 13 e 15 de julho, o Detran-AM vai realizar um grande mutirão de atendimento em Parintins. Nesse período, as pessoas que realizaram os cursos irão receber seus certificados de conclusão dos diretores do órgão, que irão a Ilha Tupinambarana.

Durante os três dias, moradores da cidade e de municípios vizinhos, vão poder realizar diversos serviços como transferência veicular, renovação de habilitação, entre outros.

Os atendimentos serão realizados no Bumbódromo, na sala de imprensa. Os servidores do órgão que irão reforçar as equipes locais desembarcam na próxima segunda-feira (12/03) na cidade.

