“Dançando com Parintins” leva saúde e alegria em Aulão na Praça Digital

O Aulão denominado “Dançando com Parintins” comandado pela professora da SEMJUV, Jaqueline Teixeira e pelos monitores do Funcional Guerreiras Fitness, Itamara Góes e Marden Rodrigues, abriu a programação esportiva e de lazer da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, em comemoração aos 169 anos da cidade, levando saúde e alegria a dezenas de parintinenses que lotaram a Praça Digital, na noite desta segunda-feira, 11 de outubro. O evento foi promovido pela Prefeitura de Parintins.

A manicure Daniele Lima destacou o sucesso do evento e a extensão do projeto “Ginasticando” para toda comunidade. “Poder retornar às atividades, encontrar amigos, poder partilhar desse momento e de estar novamente em contato com as pessoas é maravilhoso. Esse foi um projeto muito bem elaborado para toda comunidade parintinense, e é um privilégio estar aqui hoje, principalmente para nós mulheres. Só tenho a agradecer ao prefeito, aos professores que estiveram conosco e a todos os envolvidos no evento”.

A coordenadora da SEMJUV, Valdete Prestes, comemorou o sucesso do evento que abriu as atividades da secretaria em comemoração ao aniversário de Parintins. “Foi um sucesso e só tenho a agradecer a cada colega de trabalho e a cada um que participou desse momento especial. Obrigado prefeito Bi Garcia pelo apoio dado, hoje, Parintins conheceu a importância do nosso projeto que é voltado para pessoas acima de 40 anos, mas que atende todas as idades no combate ao sedentarismo”.

De forma gratuita, o projeto “Ginasticando” é realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras, no ginásio Elias Assayag, (manhã: 8h às 9h e a tarde: 17h às 18h) para toda população com aulas de step, bastão, funcional e dança.

Texto: Kedson Silva/SEMJUV

Foto: Hamilton Duarte