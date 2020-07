Dance em casa: Instrutor Jay Wenner anuncia programa “Jay-Dance Fitness” 

Apesar da baixa nos números de infecções do Covid-19 e a liberação por parte das autoridades do município e do estado. Você não se sente seguro(a) para retornar à academia? O instrutor de dança Jay Wenner vem anunciando em sua rede social, o programa “Jay-Dance Fitness”.

De acordo com o instrutor, “para manter o corpo em movimento nesse tempo de pandemia, o programa foi elaborado para que as pessoas realizem aulas de dança em casa, com todos os cuidados necessários, não importa a idade”. Ele garante que a aula é dinâmica, atendendo todos os estilos musicais, com uma iniciativa de combater o sedentarismo, ansiedade, queima de calorias, além de tonificar a musculatura do corpo, aumentando a frequência respiratória e produzindo prazer e bom humor.

Jair Wenner reitera que “não importa o ritmo, o lugar ou o horário. A dançar faz bem ao corpo e à alma por fortalecer sua saúde física e mental. Logo você notará que os benefícios vão muito além do bem-estar físico”.

Em 2018, o professor de Educação Física, recebeu em Manaus da Associação dos Profissionais de Dança ao ar livre do Amazonas, APRODALIAM, a certificação e troféu do Oscar da Dança Amazonense, pelos excelentes serviços prestados na área da dança, levando qualidade de vida a comunidade parintinense.

Jay Wenner é instrutor de dança da Academia Acqua Fitness e no Circuito Funcional Arena Melo (dança na areia) em Classic FitDance, Zumba e Dance To Dance. Interessados podem obter mais informações sobre as aulas pelo número de telefone (92) 99509-1625.

Kedson Silva/JI

Fotos: Reprodução Internet