David Almeida é eleito prefeito de Manaus com 51,24% dos votos

Com 96% das urnas apuradas, o candidato David Almeida (Avante) foi eleito prefeito de Manaus neste domingo (29), com 51,24% dos votos dos eleitores da capital. Segundo colocado, Amazonino Mendes (Podemos) obteve 48,76%.

Na manhã deste domingo David Almeida votou na Escola Estadual Antônio Lucena Bittencourt, na Avenida Adalberto Vale, bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Ele estava acompanhado da filha e do vice, Marcos Rotta.

“Eu agradeço a Deus e a cidade de Manaus que me coloca nessa condição, hoje, de estar disputando o segundo turno. Não é fácil para alguém com as minhas condições e origem desafiar a tudo e a todos”, disse em coletiva de imprensa.

David Almeida também fez um balanço sobre a campanha, no qual falou sobre as propostas e ideias apresentadas, além de agradecer a população que o colocar no segundo turno das eleições municipais.

Álisson Castro / [email protected]