David Assayag e Sebastião Júnior se desafiam antes do Festival

Neste dia 3 de maio, as duas maiores vozes do Festival de Parintins participam do show desafios das cores em Parintins

David Assayag e Sebastião Júnior são as vozes mais aguardadas do Festival Folclórico de Parintins, os responsáveis em emocionar duas nações apaixonadas: A Azul do Boi Caprichoso e a Nação Vermelha do Boi Garantido. Os ídolos das duas nações se encontrarão numa noite que promete desafios e muito sentimento com a execução de toadas clássicas da maior festa folclórica do País, no dia 3 de maio, no Parintins Convention Center durante o “Desafio das Cores”. O evento promete movimentar a Ilha Tupinambarana.

David Assayag e Sebastião Júnior sempre estiveram em lados opostos e as galeras envolveram os nomes das duas celebridades dos bumbás em várias polêmicas como forma de apimentar a rivalidade dos seguidores de Caprichoso e Garantido. Quando David Assayag era levantador de toadas do touro branco, Sebastião era compositor do touro negro de Parintins. Quando David começou a defender o item 2 no boi da Francesa, Sabá ocupou o item 2 no boi da Baixa. Rivais na arena, amigos fora dela, ambos prometem uma batalha musical que fará quem estiver no Parintins Convention Center se sentir nas arquibancadas do Bumbódromo.

O dom de emocionar é uma virtude no canto desses artistas amazônicos. Os promotores do evento, Myrna Assayag e Erick Sinderval, asseguram que o encontro entre David Assayag e Sebastião Júnior é uma prévia da preparação para a arena do Bumbódromo. “Antes da grande batalha na arena do Bumbódromo eles nos brindam com essa linda festa”, afirma Myrna.

“Foi a rivalidade que fez a festa de Parintins se tornar referência no mundo, por isso o evento resgata a essência dessa linda manifestação e coloca frente a frente as duas maiores vozes do espetáculo”, explica Sinderval.

As mesas para o evento estão sendo comercializadas na Loja Vitrine Cabocla na Avenida Amazonas, centro. Informações por meio dos números (92) 8471-5692 / (92) 99326-0422

O que: Festa Desafio das cores

Quando: dia 3 de maio

Onde: Parintins Convetion Center

Hora: A partir das 22h

Quanto custa: R$ 120

Por Carlos Alexandre