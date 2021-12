De virada, São Paulo é campeão da 1ª Copa Parintins de Futebol

Embalado pela torcida que lotou o Tupyzão na noite deste sábado, 18 de dezembro, o time do São Paulo, representante do bairro Paulo Corrêa, venceu de virada, pelo placar de 2 a 1, a equipe do Flamengo/São Vicente e levantou o troféu de campeão da Copa Parintins de Futebol. Os gols para a conquista inédita do Tricolor do Paulo Corrêa na primeira divisão do futebol local, foi marcado pelo jogador Wilkson Taylor o popular “Leite” que também levou o troféu de artilheiro da competição 2021, com 9 gols.

“Há um tempo vínhamos batendo na ‘trave’, mas falei com os meus colegas para lutar e esse ano, graças a Deus, ele me abençoou com gols na semifinal e final, trazendo esse título inédito para o São Paulo com o apoio dessa torcida que nos ajuda bastante”, comemora Wilkson Taylor.

Pelo naipe feminino, o experiente elenco do Eurosono Grêmio Santistas derrotou As Panteras também por 2 a 1, e levou o troféu de campeã da Copa Parintins, com gols de Sara Abecassis e Mariene Andrade.

Sara Abecassis, que também foi artilheira da competição com 7 gols, agradeceu a Prefeitura de Parintins e a ALEPIN pela iniciativa da competição no estádio e comemora o título como uma vitória do futebol feminino. “A gente prova que o futebol feminino tem o seu valor e a sua qualidade. Espero que seja dado continuidade nesse trabalho para incentivar cada vez mais o naipe na cidade, principalmente, a nova geração que está surgindo”, reitera.

Reconhecimento



Em reconhecimento ao trabalho da equipe de arbitragem em campo, Gilvanildo Gama (Árbitro Central), Fabiano Coimbra (Árbitro Central), Roberney Matos (Assistente) e Elierdy Vieira, receberam troféus, escolhidos pelos profissionais de imprensa como os melhores árbitros de 2021.

Patrocínio

A Prefeitura de Parintins foi a patrocinadora da Copa, entregando por meio da SEMJUV a premiação de R$ 10 Mil dividido entre os vencedores da edição 2021, além do apoio logístico a ALEPIN (Idealizadora do evento) e às 13 equipes participantes, com a entrega de equipamento completo (calção, camisa e meião), chuteiras, materiais esportivos para treinamentos e ajuda financeira.

Texto e fotos: Kedson Silva