De virada, SEMJUV conquista primeira vitória no Campeonato Coopmoto de Futsal

Dessa vez com o time completo, a equipe da SEMJUV entrou em quadra neste domingo, 24 de outubro, e conquistou de virada por 4 a 3, a primeira vitória frente a equipe do Atlético João Melo, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Coopmoto de Futsal. O duelo esportivo aconteceu no ginásio Elias Assayag.

Totalmente desfalcada, a equipe estreou na competição com derrota no primeiro jogo, perdendo para a equipe dos tricicleiros. “Diferente do primeiro confronto, hoje, podemos contar com quase todo elenco, fazer um grande jogo e conquistar os primeiros pontos”, destaca a boa atuação do time, o treinador Alan Pimentel.

Confira o resultado dos demais confrontos:

Polícia Civil 3 X 0 Moto E.C.

Clube Educar 0 X 8 Guarda Municipal

Moto City 0 X 3 Veteranos

Tricicleiros 5 X 4 EMTT

Os Renegados 0 X 9 Os Top’s

Classificação

Grupo A

1° Guarda Municipal: 06 pontos

2° Veteranos: 06 pontos

3° Os Top’s: 03 pontos

4° Time: 03 pontos

5° Moto City: Ainda não pontuou

6° Os Renegados: Ainda não pontuou

Grupo B

1° Tricicleiros: 06 pontos

2° Polícia Civil: 03 pontos

3° Atlético João Novo: 03 pontos

4° EMTT: 03 pontos

5° SEMJUV: 03 pontos

6° Moto E.C.: Ainda não pontuou

Próxima Rodada (31/10)

13h: (A) – Veteranos X Os Renegados

13h40 (B) – Tricicleiros X Atl. João Melo

14h20 (A) – Os Top’s X Time

15h (B) – EMTT X Moto E.C.

15h40 (A) – Guarda M. X Moto City

16h20 (B) – SEMJUV X Polícia Civil

Da Redação/JI

Foto: Taiara Figueiredo