Decidido! Paes anuncia que não terá carnaval em julho de 2021 no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira, para anunciar que não haverá o carnaval em julho de 2021, que tinha sido previsto pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), para os dias 11 e 12, com o cancelamento dos desfiles em fevereiro de 2021, devido à pandemia da Covid-19.

“Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos carnaval no meio do ano em 2021. Certamente em 2022 poderemos(todos devidamente vacinados) celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos”, disse o prefeito.

Por Redação Carnavalesco

Publicado por Carlos Frazão/JI