“Dedei” é o Artilheiro do Parintinzão 2019

O atleta recebeu o troféu JI DESTAQUE ARTILHEIRO DO PARINTINZÃO

Ofertado pelo diretor do O Jornal da Ilha, professor Carlos Frazão, o troféu de artilheiro do Parintinzão 2019, ficou com o jogador do Estrela do Norte, Andrei Barbosa, o Dedei, com oito gols marcados. “Fico agradecido pelo reconhecimento e agradeço meus companheiros, pois eles contribuíram para essa conquista, que graças a Deus tive as oportunidades e consegui fazer os gols. O que eu queria mesmo era o título, ele não veio, mas a nossa equipe está de parabéns por ter chegado a essa final”, disse o artilheiro.

O JORNAL DA ILHA, mais uma vez oferta um troféu aos grandes destaques da cidade. “Com este, já passamos dos 70 troféus entregues nesses 19 anos de jornal às personalidades que se destacaram em vários segmentos. Apoiamos sempre várias atividades com essa entrega de troféus, como escolas, políticos, artistas, bumbás, calouros, atletas, alunos, imprensa, torneios, etc…”, disse Carlos Frazão.

O Parintinzão que este ano contou com a participação de 11 equipes é realizado pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin), com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv).

Kedson Silva/JI