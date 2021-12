Definidas as nove finalistas do Concurso Garota Expopin 2021

Com traje característico country, aconteceu na noite desta quinta-feira, 2 de dezembro, na passarela do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, o segundo dia de desfile eliminatório em busca da nova Garota Expopin 2021. Dez candidatas pertencentes ao Grupo 02 se apresentaram aos jurados e ao público, tendo como classificadas para a etapa final: Jéssica Brenda, Raila Pontes, Tayná Tavares, Rizelma Oliveira e Gizele Carvalho.

As finalistas do Grupo 01, Cleane dos Santos, Karina Corrêa, Tainá Azevedo e Fernanda Marialva foram definidas na primeira noite classificatória, realizada na quarta-feira, 1 de dezembro.

Ao todo, dezenove candidatas se apresentaram e foram julgadas nos quesitos Beleza, simpatia, desfile e desenvoltura. Segundo a coordenação, a final do concurso para a escolha da nova rainha ocorrerá com desfile das nove candidatas com traje de luxo, no dia 05 de dezembro, às 22h.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Pedro Coelho e Arleison Cruz