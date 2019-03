Definidas finalistas do concurso Rainha da Copa Alvorada 2019

Tweet no Twitter

Uma noite de ansiedade e nervosismo para as equipes que disputam o concurso Rainha da Copa Alvorada 2019. Foram definidas nesta terça-feira, 26, as últimas finalistas do certame.

A passarela do ginásio Elias Assayag recebeu as representante do Perebas (Emily Brandão), Clube da Bola (Marisa Gomes), Real Madrid Farense (Kassiara Guerreiro), EMEC, (Jéssica Jacaúna) e Nívea Guimarães (União Nhamundá). Elas desfilaram pelas últimas três vagas da final.

Esbanjando beleza e simpatia, conquistaram as maiores notas dos jurados Nívea Guimarães, Jéssica Jacaúna e Marisa Gomes. As três classificadas juntam-se a Thaís de Souza (E.C. Barreirinha) e Carliane Nunes (Idemar União Barreirinha) na final que acontece dia 9 de abril.

Por Eldiney Alcântara