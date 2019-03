Definidas semifinais do concurso Rainha da Copa Alvorada 2019

Tweet no Twitter

A escolha das finalistas do concurso Rainha da Copa Alvorada de Futsal 2019 será feita em duas fases semifinais. A passarela para os desfiles será montada nos dias 21 e 26 de março, no ginásio de esporte Elias Assayag.

Nesta etapa, o concurso conta com nove rainhas que foram divididas em dois grupos, seguindo a tabela de jogos de suas equipes correspondentes. Segundo o coordenador do evento, Eldiney Alcântara, “nesta fase semifinal haverá uma dinâmica diferente de apresentação e modificação no vestuário das candidatas”.

No dia 21 desfilam Carliane Nunes (Idemar União Barreirinha), Aline Evelyn (Casa Sony), Thaís Souza (E. C. Barreirinha) e Ingrid Barbosa (Peladeiros). Dia 26 entram na passarela as rainhas Nívea Guimarães (União Nhamundá), Emily Brandão (Perebas), Jaciara Guerreiro (Real Madrid Farense), Jéssica Jacaúna (EMEC) e Mariza Gomes (Clube da Bola).

Cinco mulheres serão classificadas para a final do concurso, agendada para o dia 9 de abril. A vencedora receberá a coroa e faixa da rainha da Copa Alvorada 2018, Márcia do Carmo (Fazenda Nogueira).

Fotos: Arleison Cruz

Texto: Eldiney Alcântara