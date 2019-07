Definido chaveamento da VI Copa Santa Clara das Empresas

Parintins-AM: Através de sorteio, foi definido nesta quinta-feira, 18 de julho, o chaveamento das 32 empresas que disputarão a maior Copa Empresarial do Baixo Amazonas, a Copa Santa Clara de Futebol das Empresas. A sorteio das chaves foi feito durante reunião com presidentes e representantes de clubes na residência de um dos coordenadores do evento esportivo, Hemerson Toya, no bairro Paulo Corrêa.

De acordo com Hemerson Toya, o encontro teve como pontos importantes, além do sorteio das chaves, entrega de regulamento, treinos no campo, pagamento das inscrições, escalas dos jogos no domingo, data início da competição, promoção da feijoada e a forma de disputa 2019 compondo oito chaves com quatro equipes em cada, se classificando duas de cada chave para a disputa das quarta de final.

Chave A

F.G.IDEMAR

MIL FRUTAS

GUERREIROS DO ASFALTO

SETOR DE OBRAS

Chave B

SUPER. BRASILEIRO IT

M.BARROS

MERCANTIL.SIRIDÓ

CASA LIMA

Chave C

SOLAR ONE

FERRAGEM.UNIÃO

ÁGUA CRISTALINA

MALHARIA.ROSA.SARON

Chave D

NAVIO PARINTINS

S.A.FERRO

F.MENINA

CRISTO VIVE

Chave E

ESKINÃO

CASTELO DA INFORMÁTICA

CEMOPA

KLV

Chave F

FAZENDA AURORA

MIX.SERVIÇOS

PARANÁ DO MEIO

SORY FRUTARIA

Chave G

COMPRA & VENDA

MALHARIA SANTOS

AMISTERD

ESTALEIRO HERALDO

Chave H

SAN DIEGO

CASA SONY

MALHARIA.COIMBRA*

MERCANTIL.C&D

Com apoio da Prefeitura de Parintins e demais parceiros, a competição acontece nos finais de semana na Arena Joca (antigo Campo do Matadouro) e o torneio de apresentação das equipes está marcado para iniciar no dia 28 de julho.

Kedson Silva/JI