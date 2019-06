Definidos classificados para quarta de final da Copa Parintins de Futebol Junior

Pela chave A: Real Madruga, São Paulo, Casa Lima, Caprichoso e pela chave B: Real Madrid, Vila Amazônia, Taveira Kid’s e Bosco são as oito equipes classificadas para a próxima fase da Copa Parintins de Futebol Junior.

A definição dos classificados ocorreu após o término dos três jogos que aconteceu no sábado, 01 de junho, obtendo os seguintes resultados: Esporte Caprichoso 03 a 00; Real Madrid 01 x 01 Vila Amazônia e Real Madruga 01 x 01 São Paulo.

“Chegamos ao término da primeira fase e a avaliação que fazemos é que temos um celeiro de bons atletas para o futuro do futebol parintinense que precisavam dessa oportunidade. Só temos a agradecer ao prefeito Bi Garcia por acreditar e lutar junto com toda equipe da Semjuv no fortalecimento do nosso futebol”, avaliou a primeira fase da disputa o diretor técnico da Copa, Kedson Silva.

Ele também parabeniza o presidente do São Paulo, José Ziraldo por ser a única equipe da primeira divisão a participar da competição, incentivando a base e lamenta a ausência dos presidentes, treinadores dos demais clubes locais, afirmando que “nessa Copa tem muitos jogadores em condições de vestir a camisa de algum clube e fazer bonito no Parintinzão em 2019”.

Os confrontos da quarta de final serão informados às 18h, dessa segunda-feira, 03 de junho, em reunião com as oitos equipes classificadas no Estádio Tupy Cantanhede.

Kedson Silva – Semjuv