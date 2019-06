Definidos confrontos da quarta de final da Copa Parintins de Futebol Junior

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 03 de junho, no estádio Tupy Cantanhede foi anunciando os confrontos da quarta de final da Copa Parintins de Futebol Junior.

Em jogo único, as decisões iniciam na quarta-feira, 05 de junho, com os jogos entre:

(16h30): Real Madruga x Bosco

(18h): São Paulo x Casa Lima

“Seguindo o regulamento, os jogos da quarta de final acontecem em dois dias (quarta e quinta-feira) com as equipes (Real Madruga, Vila Amazônia, São Paulo e Real Madrid) por terem feito melhor campanha na primeira fase jogam com a vantagem do empate”, explica o critério de disputa na segunda fase, o diretor técnico da Copa, Kedson Silva.

Os oito clubes classificados também apresentaram reivindicações contra arbitragem, modo de substituição e o sistema de disputa na terceira fase. “Por ser uma Copa de incentivo e para engrandece-la ainda mais, porque apesar de ser a primeira edição já é um sucesso. A coordenação do evento decidiu abraçar o pedido dos clubes, mudando o sistema de troca que era em dois momentos, para melhor serem utilizados pelos treinadores em seus esquema tático. Aos classificados para semifinal, os confrontos serão decididos através de sorteio”, informa as mudanças o diretor técnico.

Valendo vaga na semifinal, os outros dois jogos serão realizados na quinta-feira, 06 de junho, entre:

16h30: Real Madrid x Esporte Caprichoso

18h: Vila Amazônia x Taveira Kid’s

Kedson Silva – Semjuv

