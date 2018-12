DEFINIDOS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DO PARINTINZÃO

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A equipe do Sul América (foto) com 16 pontos foi a primeira colocada na tabela de classificação e forte candidata ao título 2018

Disputada em dois jogos (ida e volta), assim será o sistema de disputa das quartas de final do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão 2018. Após o término da última rodada da primeira fase realizada na noite dessa quinta-feira (29) os confrontos da fase ‘mata-mata’ ficaram assim definidos:

Sul América x Botafogo

Santa Luzia x Corinthians

Estrela x São Paulo

São Cristóvão x JAC Clube

Válidos pelos jogos de ‘ida’, os confrontos iniciam neste sábado, 01 de dezembro, no estádio Tupi Cantanhede com as partidas entre:

19h: Santa Luzia x Corinthians

21h: São Cristóvão x JAC Clube

Promovido pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin) com apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), o Parintinzão teve sua última rodada no sábado com três jogos, obtendo os seguintes resultados:

Náutico 07 x 02 Santos

Bom Socorro 02 x 02 Nacional

América 04 x 03 JAC Clube

Tabela de Classificação :

1- Sul América: 16 pontos

2- Santa Luzia: 16 pontos

3- Estrela: 14 pontos

4- São Cristóvão: 13 pontos

5- JAC Clube: 12 pontos

6- São Paulo: 11 pontos

7- Corinthians: 11 pontos

8- Botafogo: 11 pontos

9- Amazonas: 10 pontos

10- Náutico: 09 pontos

11- América: 09 pontos

12- Santos: 03 pontos

13- Bom Socorro: 02 pontos

14- Nacional: 02 pontos

Kedson Silva/JI