DEFINIDOS OS OITO CLASSIFICADOS PARA AS QUARTAS DE FINAL DO PARINTINZÃO 2018

Sul América, Santa Luzia, São Cristóvão, JAC Clube, São Paulo, Corinthians, Botafogo e Estrela do Norte são as oito equipes classificadas para as quartas de final do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão 2018. Os confrontos da segunda fase serão definidos após o término da última rodada a ser realizada na quinta-feira, 29 de dezembro. “Apesar de termos os oito classificados para a segunda fase da competição. A última rodada continua na terça e na quinta-feira, e ai sim, saberemos os confrontos das quartas de finais que serão realizadas em dois jogos (ida e volta)”, explica o secretário esportivo da Alepin, Sidinei Barbosa.

Promovido pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin) com apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), a competição teve prosseguimento nesta terça-feira, 27, com o Estrela do Norte vencendo o Corinthians pelo placar de 3 a 2 com gols de Kelvin Machado Santos, Anailson Pantoja e Rosinaldo Barbosa. No segundo jogo da noite, São Cristóvão e Santa Luzia empataram em 0 a 0.

A última rodada da primeira fase acontece na quinta-feira, 29, com três jogos, iniciando às 16h com os confrontos entre:

16h: Santos x Náutico

19h: Bom Socorro x Nacional

21h: América x JAC Clube

Classificação:

1- Sul América: 16 pontos

2- Santa Luzia: 16 pontos

3- Estrela: 14 pontos

4- São Cristóvão: 13 pontos

5- JAC Clube: 12 pontos

6- São Paulo: 11 pontos

7- Corinthians: 11 pontos

8- Botafogo: 11 pontos

9- Amazonas: 10 pontos

10- América: 06 pontos

11- Náutico: 06 pontos

12- Santos: 03 pontos

13- Bom Socorro: 01 ponto

14- Nacional: 01 ponto

Kedson Silva/JI