Delegação parintinense brilha nas águas do Macurany

Ovacionados com palmas. Esse foi o reconhecimento do público que prestigiou no final de semana a festa de reinauguração do Balneário Cantagalo à apresentação dos oito atletas parintinenses que participarão dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) que acontecem de 17 a 28 de julho em Manaus.

As promessas parintinenses nadaram 70 m, saindo da Ilha do Paquetá até as margens do balneário nos estilos craw, borboleta e peito. “Estou muito feliz de estar aqui hoje, mostrando um pouco da nossa preparação para o JEAs. Apesar de ser meu primeiro ano, junto com meus amigos venho treinando forte desde o início do ano”, comenta o atleta Lucas Gadelha.

O treinador Jamil Medeiros agradece o apoio do prefeito Bi Garcia e ao convite para a apresentação da delegação na festa de reabertura do Cantagalo. “É o reconhecimento pelo trabalho e desempenho de toda equipe. Há três anos estreamos no JEAs como mero participante, tivemos um bom resultado ano passado (2018) e neste estamos confiantes na luta por uma medalha inédita para a natação parintinense”, salienta.

Entusiasmada, quem também comemorou o sucesso na apresentação foi a mãe do nadador Ulisses Barbosa (5° lugar no JEAs em 2018), Conceição Oliveira. “Como mãe temos sempre que dar apoio. Ele gosta do que faz e ama a natação. Pelo bom resultado ano passado, meu filho vai para a competição bastante motivado, se preparou melhor junto com o professor Jamil Medeiros que é super empenhado”, comenta.

Sobre a presença dos pais junto aos atletas, Conceição destaca a relevância. “A nossa presença também faz parte desse incentivo, mostrando para a sociedade as oportunidades e a importância que esses jogos tem para nossos filhos, mostrando que Parintins tem potencial em muitas modalidades”, complementa.

