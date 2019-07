Delegação parintinense rumo a Manaus para disputa do JEAs

Comandada pela Prefeitura de Parintins através da equipe da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv, sob as bençãos de Nossa Senhora do Carmo (padroeira da cidade), a delegação parintinense viajou nesta terça-feira, 16 de julho, a bordo da embarcação Ana Beatriz rumo a Capital do Estado (Manaus) para a disputa do 42° Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019.

Alimentando o sonho de dezenas de estudantes/atletas da Ilha Tupinambarana na busca por uma medalha e por oportunidade de competir em disputas regionais, a delegação teve total apoio do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros com equipamento completo, além de passagens fluviais (ida/volta) com alimentação inclusa. “A responsabilidade do município e levar os atletas até a Capital. Em Manaus, o transporte, hospedagem e alimentação da delegação durante os jogos, é do Governo do Estado através da Sejel e da Seduc”, explica o coordenador de esporte e lazer do município, Jamil Medeiros.

Parintins participa da maior competição escolar do Estado com uma delegação de 115 pessoas, sendo 97 atletas nas modalidades: atletismo, badmington, xadrez, natação, tênis de mesa, futsal, handebol e voleibol nos naipes masculino e feminino, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos).

Hoje, 86 componentes se dirigiram a Capital. O restante da delegação (Natação e Badminton da Escola Lila Maia) embarca na próxima segunda-feira, 22 de julho para a disputa regional.

Kedson Silva/JI