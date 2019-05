Delícias cabocla e a culinária regional servida na cuia

Servido na cuia, o pato no tucupi, creme de camarão, arroz paraense, o delicioso tacacá, e as farofas que dão ‘água na boca’ de camarão, caranguejo, charque e de pato, todas acompanhadas de banana pacovã frita, são algumas das especialidades assinadas pela master chefe parintinense Irlanda Batista, 65 anos.

No mercado da gastronomia há um ano e meio, a cozinheira de mão cheia com aprovação popular dispõe de variações de comidas típicas regionais que estão a disposição de sua clientela na Delícias Caboclas de Parintins (onde é proprietária), localizada na rua 31 de Março anexo a escola CCAA, Centro da cidade, nos horários de segunda a sexta-feira, além da poderosa canja ‘tira ressaca’ de galinha caipira aos domingos. “O diferencial é que tudo é servido na cuia e feito com amor”, destaca Irlanda.

A gastronomia local oferece uma variedade de pratos com predominância indígena, de influência portuguesa com uma combinação de pimentas, cheiro verde, cebolinha, o azeite de oliva ou manteiga derretida, além da farinha de mandioca, uma comprovação da exuberante e rica amazônia. “Parintinense que é parintinense não come sem farinha. A mistura e o sabor das farofas são algumas das especialidades da casa, principalmente no período do festival”, ressalta a master chefe.



Para acompanhar as degustações, o empreendimento culinário oferece sucos de frutas regionais que também servem de base para uma boa alimentação, dentre as frutas mais apreciadas são: cupuaçu, graviola, taperebá, acerola e maracujá, além de refrigerantes.

Kedson Silva/ JI