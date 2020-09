DEM oficializa Bi Garcia como candidato à reeleição neste domingo (13), em Parintins

O Partido Democratas (DEM) realiza no próximo domingo, dia 13 de setembro, convenção partidária em Parintins. O evento será promovido no Parintins Convention Center, das 09 às 17h, e terá transmissão pela internet através da página ‘Democratas Parintins’, no Facebook. Na convenção será confirmado o nome de Bi Garcia (DEM) como candidato do partido à reeleição na Prefeitura de Parintins.

A convenção, de acordo com o presidente do DEM em Parintins, Edy Albuquerque, obedecerá todos os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores da saúde em combate e prevenção à COVID-19.

“O que estamos vivenciando é algo novo. Em razão disso, teremos todo um regramento que limitará o quantitativo de pessoal que estará no local do evento. Também teremos estruturação digital para que os filiados aos partidos aliados e a população possam fazer o acompanhamento dessa grande festa da democracia”, esclarece Albuquerque.

Durante a convenção partidária também será feita a confirmação dos nomes de candidatos a vereador dos 14 partidos aliados (DEM, PSD, PSDB, PDT, PMN, PSL, PC do B, PP, PROS, Solidariedade, Avante, PRTB, Republicanos e PL).

Assessoria de Imprensa DEM