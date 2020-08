Depois de 7 anos assassino de Homero Ferreira ainda não foi a júri popular

(Foto: Arquivo familiar)

Familiares do senhor Homero Ferreira, residentes em Manaus, usaram as redes para falar do assassinato do professor que nesta segunda-feira, 17, completa sete anos. Homero Ferreira, trabalhou em Parintins como coordenador do SENAI, quando a instituição ainda funcionava nas dependências da Gráfica João XXIII, próximo a Rádio Alvorada, rua Governador Leopoldo Neves.

O professor Homero Ferreira foi brutalmente assassinado, em 2013, com doze golpes de arma branca. O assassino foi preso logo em seguida. A irmã do professor, Helena Souza, usou sua página no facebook para relatar o fato e dizer que o assassino ainda não foi a júri popular, porém, encontra-se preso em uma penitenciária da capital do estado do Amazonas.

Leia a íntegra o que escreveu a irmã do professor Homero Ferreira.

Saudades eternas!

Em 17/08/2013. A vida de nosso irmão: Homero Ferreira, (in memorian), foi ceifada de nosso convívio.

Tomado de surpresa pelo assassino, sem nenhuma chance de defesa, foram lhe desferidos 12 golpes de arma branca. Lesões que em poucos instantes, lhe cessaram a vida.

Isso nos doeu e até a presente data, nos doe muito! Não é fácil perder um ente querido! Contudo, 7 anos se passaram e com eles ficaram as lembranças das festas natalinas, dos aniversários, e passagens de anos Ocasiões em que ele sempre estava conosco. E, durante este longo período de ausência. Nós, irmãos, aprendemos a lutar com armas legais por justiça!

O assassino está privado de liberdade aqui em Manaus por outros crimes. Ainda não houve julgamento pelo crime bárbaro cometido contra nosso irmão. E, em momento algum, corremos atrás de vingança. Lutamos sim, para que haja um julgamento e o indivíduo seja sentenciado à pena máxima e desta forma, privado de liberdade, se possível, tenha mais tempo para “refletir sobre seus atos”. E nós possamos ficar com o coração repleto de paz! Pois, hoje, nossos corações encontram-se inundados pelas saudades de nosso irmão. Enfim, resta nos aguardar pela morosidade da justiça. Confiantes de que o bem prevalecerá e de que a J U S T I Ç A dos homens se efetivará de fato e de direito!

Na expectativa de um julgamento breve! Entregamos nosso caminho ao Senhor, Confiamos Nele e temos certeza de que mais, Ele o fará!

Saudades eternas! Deus esteja com todos!

Texto: Helena Souza

