Deputado Delegado Pablo tem reunião com Ministro da Saúde solicitando melhorias para o Amazonas

Em reunião com o Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, o deputado Delegado Pablo (PSL) assegurou o COMPROMISSO de ATENDIMENTO PRIORITÁRIO às demandas da SAÚDE no Amazonas, em especial à vacinação contra H1N1, entrega de ambulâncias e atenção à saúde indígena.

Ainda, em reunião com o Secretário Nacional de Vigilância em Saúde do MS, Wanderson Oliveira, reforçou a necessidade de agilizar a liberação e envio das vacinas, para a imunização prioritárias de gestantes e crianças. A Fundação de Vigilância Sanitária em breve lançará uma nota a respeito.

Após a reunião, em seu pronunciamento o Deputado Delegado Pablo reiterou a necessidade de soluções imediatas para a saúde em vez de criação de pânico sobre o assunto. “Estar ao lado da solução é melhor do que alimentar a polêmica”, reiterou o Deputado.

