Deputado doa mais de 50 mil máscaras para o interior

(Foto: Divulgação/Internet)

Apesar da queda dos casos confirmados por Covid-19 em Manaus, o número de pessoas contagiadas pela doença tem aumentado no interior. Atento a esse cenário, o deputado Saullo Vianna (PTB) doou mais de 50 mil máscaras de tecido para municípios do Amazonas.

Ao todo, 18 municípios foram contemplados. Desde o início da pandemia, Saullo tem destinado parte de seu salário para aquisição de máscaras de tecido para doação.

“Sabemos que o número de casos em Manaus teve uma queda, assim como o de internações e óbitos, mas no interior infelizmente a situação ainda é preocupante. O uso de máscaras continua sendo uma das melhores maneiras de proteção”, ressaltou.

O município de Benjamin Constant, na região do Alto Solimões, foi um beneficiados com a doação do parlamentar. Manoel Dávila, liderança local, distribuiu uma parte das máscaras durante ação na feira principal do município.

Além de Benjamin, receberam também os seguintes municípios: Anori, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Borba, Careiro da Várzea, Itapiranga, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Maraã, Nhamundá, Parintins, Presidente Figueiredo, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba.

Por Mahira Maia, assessora parlamentar

Postado por Carlos Frazão JI