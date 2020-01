Deputado federal Delegado Pablo destina R$ 2 milhões em emendas para Parintins

Com recursos do Orçamento Geral da União do ano de 2019, o deputado federal Delegado Pablo destinou emenda parlamentar de R$ 2 milhões para Parintins. A informação é confirmada pelo prefeito em exercício Tony Medeiros.

Em correspondência enviada ao executivo municipal, o deputado federal salienta que priorizou Parintins para receber os investimentos em saúde básica e assistência hospitalar junto ao Ministério da Saúde.

Do montante total, R$ 1 milhão será destinado ao custeio da atenção básica em saúde e R$ 1 milhão para o custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Os recursos já estão aplicados na conta do Município.

“Essas emendas são frutos de muita articulação do prefeito Bi Garcia. São recursos que vão nos ajudar a melhorar ainda mais o sistema de saúde de Parintins. É uma prova do compromisso do deputado com o povo de nossa terra”, enaltece o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros.

SECOM