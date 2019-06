Deputado Federal Pablo visitou Urucurituba

O Deputado Federal Pablo Oliva Souza (discursando), esteve no dia 08/06 no município de Urucurituba, 272 km da Capital do Estado. O deputado cumpriu agenda, iniciando com a solenidade de posse dos novos membros da diretoria e inauguração do diretório municipal do PSL, (Partido Social Liberal), partido do Presidente Jair Bolsonaro.

Foram empossados como presidente, o empresário Túlio Oliveira e vice – presidente a vereadora Ronianny Gama, a solenidade aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, contando com a participação do Delegado Mário Melo, vice-prefeito Ranulfo Benedito, engenheiro Civil Ceda Vital, diretor do CETAM José Maria Castro e demais autoridades.

“Urucurituba merece ter uma representação do partido do presidente Bolsonaro, com pessoas que irão brigar para fazer mudanças nesta cidade em 2020, viemos colocar nossa bandeira e dizer que Urucurituba está no coração do nosso presidente Jair Bolsonaro, pois queremos fazer a diferença, aqui nesta cidade bonita”, disse o deputado.

“Estou em contato com vários ministérios, como da saúde, educação, cultura, turismo, todos esses são ministérios parceiros e eles estão reformulando as politicas para investir no interior do Brasil, tenho certeza que Urucurituba não ficará fora destes projetos”, afirma o deputado Pablo (Foto à esquerda). O deputado finalizou sua agenda, visitando as obras inacabadas do município em convênio com o Governo Federal, como: Creches dos Bairros Liberdade e São Lázaro, bem como Escola e Quadra Poliesportiva, firmando o compromisso de reivindicar junto ao Governo Federal a conclusão das obras.

Alan Gomes – Jornal A Folha do Povo