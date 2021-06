Deputado quer ampliar investimentos do Pronaf no Amazonas

O deputado Tony Medeiros (PSD) voltou a defender, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a desburocratização das leis ambientais do Estado . De acordo com o parlamentar a burocracia das leis ambientais está fazendo com que a aplicação de recursos de alguns programas do Governo Federal, como o (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), seja bastante diferente quando comparada com outros estados.

“Para se ter uma ideia, em 9 anos o Pronaf Agro Ecologia aplicou apenas o percentual de 0,02%. Enquanto Rondônia movimentou cerca de 1 bilhão e meio, o Amazonas movimentou somente 20 milhões de reais”, complementou o deputado.

Diante dessa situação, o deputado Tony Medeiros questionou se é justo o que passa os verdadeiros defensores da floresta que é o homem amazônida. “Temos 97 % de floresta preservada. Estamos sendo castigados por isso. O Amazonas virou uma área de compensação ambiental . Tratam os produtores e os pecuaristas como verdadeiros destruidores da floresta”, disse indignado Tony Medeiros.

Outro ponto que precisa ser atacado para diminuir a burocratização, segundo Tony Medeiros, é o setor de documentação da terra. “A questão fundiária é fundamental para que se possa alcançar alguma forma de desenvolvimento no setor primário. Não podemos mais continuar aceitando que o peixe consumido aqui venha de Roraima ou Rondônia “, salientou o deputado.

Diante desse cenário o deputado apresentou um Projeto de Lei na Assembleia Legislativa que se aprovado deverá desburocratizar as leis ambientais. “Precisamos descobrir quais as justificativas para que num mesmo bioma amazônico a quantidade de recursos utilizados pelo setor primário sejam tão diferentes de Estado para Estado. Nós no amazonas, volto a repetir, estamos pagando um preço muito alto por preservar a floresta”, concluiu Tony.

Aleam – Assembleia Legislativa do Amazonas

Texto: Assessoria Deputado Tony Medeiros

Publicado por Carlos Frazão/JI