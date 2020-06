Deputado ressalta que convocação de aprovados da Adaf é fundamental para setor primário

Os aprovados no concurso da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) foram convocados para apresentação de documentos de forma online ou mediante agendamento junto ao órgão, contando com o prazo de 30 dias para efetivação da documentação obrigatória e dos exames admissionais.

Na avaliação do deputado Saullo Vianna (PTB) a iniciativa vai fortalecer as ações de desenvolvimento do setor primário especialmente no interior do estado. Saullo lembrou que, em dezembro de 2019, acompanhou debate com representantes da comissão dos 208 aprovados no certame de 2018, deputados e representantes de diversos orgãos públicos para tratar da convocação.

“Não tem outra forma, a curto e médio prazo, para desenvolver o interior do estado que não seja através do fortalecimento do setor primário. Fiz questão de participar das conversas que resultaram no chamamento dos aprovados no concurso da Adaf e vamos continuar pleiteando o chamamento dos aprovados do concurso do Idam”, ressaltou.

Dentre as missões que desempenha no Amazonas, o trabalho dos servidores da Adaf garante a qualidade dos produtos -como por exemplo, carne e leite bovinos- e é fundamental para certificação do Amazonas como area livre da febre aftosa sem vacinação.

Documentos

A Adaf orienta os candidatos que respeitem o protocolo sanitário de enfrentamento da Covid-19 no sentido de evitar aglomerações. Devido às circunstâncias atuais, a agência estabeleceu que a apresentação da documentação obrigatória poderá ser realizada através de dois mecanismos.

O candidato pode encaminhar por e-mail: [email protected] ou agendar previamente o seu comparecimento na sede da Adaf, por meio do telefone (92) 99122-8027, com a gerente de Recursos Humanos, Cilene Pires. A agência está localizada na avenida Carlos Drumond de Andrade, n° 1.460, Bloco “G”, Ulbra – Conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim.

