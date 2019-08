Deputado Saullo Vianna cumpriu agenda em Urucurituba

O Deputado Estadual Saullo Vianna (PPS), cumpriu agenda em pleno recesso parlamentar no município de Urucurituba, no dia 30/07.

O deputado e sua comitiva visitaram o Hospital Silverio Tundis, a Escola Estadual Maria Arruda, ocasião em que pôde constatar a precariedade do Hospital e as dificuldades que passa a Escola, firmando compromisso em buscar melhorias.

Saullo Vianna concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal A Folha do Povo, dizendo que agradece a confiança e os votos que lhe foram dados. “O objetivo de minha vinda em Urucurituba é de ouvir a população, a Sociedade Civil Organizada, para que possamos atender as demandas da população, e assim ser o intermediador, via Governo do Estado, para que possamos trazer as melhorias”, afirmou. O deputado também disse que já deu entrada em diversos requerimentos voltados a construção de poços artesianos para Zona Rural e a questão da infraestrutura para Zona Urbana. “Outras demandas vamos levar agora por nossa passagem por aqui, e também venho em Urucurituba para reunir com as lideranças, para que possamos nos organizar e decidir quais serão as emendas que vamos destinar para o orçamento do ano que vem, e assim beneficiar os urucuritubenses, sabemos que não temos como resolver todos os problemas, mas alocando orçamento do Estado, na infraestrutura, investindo em saúde e educação, teremos daqui a quatro anos uma Cidade melhor e um Estado melhor”, argumentou.

O Deputado Saullo Vianna falou que não será candidato em 2020, e não tem pressa em filiação partidária. “Só irei ver a questão partidária em 2022, mas no próximo ano irei ajudar as cidades a eleger representantes que tenham compromissos com a população, então em 2020 meu papel será de apoiador e eleitor”. Finalizou.

Por Alan Gomes – Jornal A Folha do Povo