Desafio das Cores: grupo Perebas promove Ação Solidária em Parintins

A pandemia da Covid-19 não vai impedir o grupo Perebas de realizar sua anual ação solidária denominada “Desafio das Cores”. Seguindo os protocolos de segurança em saúde, o evento social e esportivo acontece no dia 25 de junho, no estádio Tupy Cantanhede, Centro de Parintins, com as equipes Red (representando o Boi Garantido) e Blue (representando o Caprichoso).

De acordo com o presidente dos Perebas, Nicson Reis, o objetivo da ação é “arrecadar alimentos que serão destinados a pessoas carentes, ao hospital Padre Colombo e outras entidades”. A doação acontecerá durante a tradicional partida de futebol entre as duas equipes, porém, o jogo não contará com público e o recebimento dos alimentos será por meio de drive thru, em frente ao estádio.

“Seguindo todas as recomendações da OMS, estaremos com uso de máscara, óculos no local e seguindo o distanciamento social necessário”, assegurou Nicson, destacando a preocupação do grupo em seguir as recomendações dos órgãos de saúde.

O jogo acontecerá a partir das 17hs e será transmitido pela página do Facebook do Perebas. A diretoria do grupo convida toda a população parintinense a ajudar nesta ação solidária.

Eldiney Alcântara