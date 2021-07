Detran-AM anunciou mutirão de atendimento em Parintins

Durante mutirão de ações promovido pelo Governo do Estado em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), no sábado (26/06), o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, anunciou um grande mutirão de atendimento a ser realizado no município, entre os dias 13 e 15 de julho.

Além do anúncio do mutirão, o diretor-presidente do Detran Amazonas assinou um termo de cooperação técnica com a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) de Parintins para a cessão do Sistema de Gestão de Infrações e, ainda, realizou a entrega simbólica dos primeiros livros da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM).

Mutirão – Nos dias 13, 14 e 15 de julho, o Detran-AM realizará um mutirão de atendimento em Parintins. A ação vai beneficiar tanto moradores da cidade quanto de municípios do Baixo Amazonas. O foco do atendimento será para a regularização veicular, com a realização de serviços de transferência de veículos, primeiro emplacamento, licenciamento anual e emissão dos documentos (CRV e CRLV).

Nesses três dias, o Detran-AM também vai realizar serviços de CNH, como emissão de taxas de segunda via de CNH, renovação de CNH e, ainda, a realização de exames médicos para primeira habilitação, entre outros.

“Vários municípios tiveram interrupção de serviços por causa da pandemia, por isso o Detran Amazonas resolveu realizar mutirões de atendimento em alguns municípios, e Parintins é um desses locais. Nós vamos estar aqui na segunda quinzena de julho com toda nossa equipe local e com um reforço de atendentes da capital para prestarmos serviços que estão represados em CNH e de veículos, e também formar pessoas. Vamos fazer cursos de especialização e de atualização para mototaxistas, entre outros”, destacou Rodrigo de Sá.

Parceria – Em meio às ações promovidas pelo Governo do Amazonas em Parintins, o Detran-AM firmou uma parceria com o órgão municipal de Trânsito (EMTT) para a cessão, a custo zero, um Sistema de Gestão de Infrações, conhecido como “Sistema Radar”. De posse desse sistema, os agentes de trânsito da cidade vão poder iniciar ações de fiscalização, com acesso em tempo real, a base de dados nacional.

“Essa parceria vai trazer muitos benefícios para a população de Parintins. A gente vai poder verificar a situação dos veículos que rodam em nosso município, podendo atuá-los. Além disso, vamos poder fazer blitze para combater os condutores que dirigem embriagados, entre outras ações”, enumerou o diretor-presidente do EMTT, Diego Leitão Mascarenhas.

Escola Pública de Trânsito – O Detran-AM também entregou os primeiros livros do projeto “Educar para o Trânsito”, da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM). O público-alvo desse projeto são alunos da rede estadual de Ensino Fundamental.

Para Parintins serão destinadas mais de 7 mil unidades do livro paradidático “Sou Legal – Educação para o Trânsito”. A estudante Maria Eduarda Rodrigues, de 9 anos, foi a primeira aluna da Parintins a receber o livro. Ela é aluna da escola Waldemar Pedrosa.

“O Detran Amazonas tem caminhado no interior do estado para promover a Escola Pública de Trânsito, inicialmente com a entrega de livros paradidáticos para educar as crianças e elas se tornem motoristas mais responsáveis. Além disso, nós acreditamos em várias outras políticas de trânsito para o interior, e o governador Wilson Lima está sensível a isso. Por isso nós vamos avançar em questões sociais para o trânsito, e Parintins será um dos primeiros municípios beneficiados com essas ações”, destacou o diretor-presidente do Detran-AM.

FOTOS: Divulgação/Detran-AM

