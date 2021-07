Na Diocese de Parintins, no Amazonas é a padroeira principal e devotamente celebrada por todo o povo católico das cidades e do interior. Há peregrinações, procissões, celebrações, novenários e muita devoção.

Com a expulsão dos Carmelitas de Israel, a devoção a Nossa Senhora do Carmo começou a se espalhar por toda a Europa. Também foi levada para a América Latina, logo no começo de sua colonização, passando a ser conhecida em todos os lugares. E não somente no Carmelo.

Foram construídas várias Igrejas, capelas e até catedrais dedicadas a Senhora do Carmo. Parintins, é uma destas Dioceses, entre outras.

São Simão era um dos mais piedosos carmelitas que vivia na Inglaterra. Vendo a Ordem dos Carmelitas ser perseguida até estar prestes a ser eliminada da face da terra, ele sofria muito e pedia socorro a Nossa Senhora do Carmo. Sua oração, que os Carmelitas usam até hoje, foi a seguinte: Flor do Carmelo, esplendor do Céu. Virgem Mãe incomparável. Doce Mãe, mas sempre virgem. Sede propícia aos Carmelitas. Ó Estrela do mar.

Então, Maria Santíssima, rodeada de anjos, apareceu para São Simão, entregou-lhe o Escapulário e lhe disse: “Recebe, meu filho muito amado, este escapulário de tua ordem, sinal do meu amor, privilégio para ti e para todos os Carmelitas. Quem com ele morrer não se perderá. Eis aqui um sinal da minha aliança, salvação nos perigos, aliança de paz e amor eterno. A partir desse milagre, o escapulário passou a fazer parte do hábito dos Carmelitas.

Milagre de Nossa Senhora do Carmo

A partir da aparição de Nossa Senhora do Carmo a São Simão, a Ordem do Carmelo começou a florescer na Europa e em vários lugares do mundo, permanecendo firme até os dias de hoje.

O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tradição do Carmelo: A palavra escapulário, vem do latim, escápula, que significa armadura, proteção. O escapulário é uma forma de devoção a Maria Santíssima. O uso do escapulário é um sinal de confiança em Nossa Senhora do Carmo. A pessoa que o usa, é coberta com a proteção e as graças da Virgem do Carmo.

O escapulário, segundo o Concilio do Vaticano II é um Sacramental, um sinal sagrado, obtendo efeitos de proteção da Igreja Católica. É uma realidade visível que nos conduz a Deus. Santa Tereza dizia que: portar o escapulário, era estar vestida com o hábito de Nossa Senhora.

Na Diocese de Parintins, no Amazonas é a padroeira principal e devotamente celebrada por todo o povo católico das cidades e do interior. Há peregrinações, procissões, celebrações, novenários e muita devoção.

Oração a Nossa Senhora do Carmo

Senhora do Carmo, Rainha dos anjos, canal da mais terna bondade de Deus para com os homens. Refúgio e advogada dos pecadores, com confiança suplicamos-vos que obtenhais a graça que necessitamos, (pede-se a graça). Em reconhecimento, solenemente prometemos recorrer a vós em todas as nossas dificuldades, sofrimentos e tentações, e faremos de tudo para amar-vos, reverenciar-vos e invocar-vos em todas as nossas necessidades.

Continuai a ser nosso escudo nos perigos, nossa guia na vida e nossa consolação na hora da morte. Amém.

Nossa Senhora do Carmo, advogada dos pecadores e mãe piedosa, rogai por nós que recorremos a vós.

Irmã Maria Helena Teixeira, colaboradora JI

Publicado por Carlos Frazão/JI

Foto: Alvorada Parintins