Estamos no mês Vocacional e no dia 15 de agosto, celebramos a festa da Assunção de Maria e o dia da Vida Consagrada. Quem são os consagrados? São homens e mulheres que consagraram a sua vida totalmente a Deus pelos votos de pobreza, castidade e obediência.

Quando falamos em missão da vida Consagrada, falamos do testemunho de sermos pessoas de Deus, suas amigas íntimas. Descobrimos, nessa amizade, um tesouro e aceitamos “vender tudo o que tínhamos para ficar com Ele”.

Neste mundo pré-cristão, no dizer de uns, ou pós-cristão, no dizer de outros, nós, os consagrados e consagradas, somos cada vez mais desafiados/as a ser místicos horizontais, capazes de testemunhar a alegre presença de Deus em nós e na vida cotidiana, mesmo nos acontecimentos mais absurdos e dolorosos. Para isso, precisamos ser pessoas contemplativas, capazes de confrontar a vida com a Palavra revelada em Jesus Cristo. Aí poderemos dizer como a mulher do Cântico dos Cânticos: “Encontrei o meu amado nas ruas da cidade!

A fé nos dá a certeza de que somos amadas/os e escolhidas/os por Deus, desde o ventre materno. Ele nos amou por primeiro e nos escolheu, para enviar-nos em missão: “às ovelhas sem pastor! ” Aqui está o núcleo indenitário da Vida Religiosa Consagrada: Deus nos ama, nos escolhe, prepara, envia em missão e nos sustenta com seu braço forte. Nós pertencemos a Ele. E isso tem o seu preço: “viver para amado! ”

Deus nos envia para uma ação, segundo o carisma próprio de cada instituição, na qual somos chamados a ser místicos e profetas, trabalhadores do Reino, capazes de dar resposta competente às necessidades das pessoas do mundo atual.

A esperança e a alegria da vida doada em comunidade é sinal de que somos consagradas/os livres e realizadas/os. “Levai alegria aos corações humanos” (Dom Wilhelm Berning).

Feliz dia do Religiosos! Deus seja louvado por tudo o que fazem pelo Reino! Que Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, abençoe a todas/os. Continuemos alegres na esperança, pacientes nas dificuldades, perseverantes na oração, criativos na missão, místicos e profetas para um mundo em mudança.

Por Irmã Maria Helena Teixeira

