Dia das Mães: Mayra Dias entregou kits bebês e cestas básicas em Parintins

Os kits foram entregues para mães que ganharam bebês neste domingo, no Hospital Padre Colombo. As cestas básicas atenderam as demandas que chegaram nas redes sociais da primeira dama de Parintins

Maria Alcelina, 22, foi a primeira mulher a dar luz no Dia das Mães em Parintins. Ela é moradora da comunidade Barreira do Andirá, na divisa entre Parintins e Barreirinha. Em sua comunidade, ela sentiu dores por volta das 10h, acionou a ambulancha do serviço de resgate municipal e foi conduzida até o Hospital Padre Colombo. Às 11h ganhou seu primeiro presente, um menino com pouco mais de 1,5 kg que ainda não tem nome, sem o enxoval e sem roupas para a criança, já que ela não teve tempo de organizar e trazer para a unidade de saúde. Pouco tempo depois veio a segunda surpresa. Ela recebeu no hospital a visita da primeira dama do município de Parintins, Mayra Dias, que a entregou um kit bebê. Outras 13 mães foram contempladas com a ação social no setor obstétrico do pronto socorro.

Ronessa Souza era uma das mães que ainda não podia pegar o filho nos braços, pois ele estava no setor de observação médica. Emocionada, a mãe foi acalentada por Mayra Dias. Marlice Magalhães, 28, estava internada e ficou muito surpresa com a presença da primeira dama no hospital. “Estou muito feliz em ver como uma pessoa como Mayra tem a preocupação de cuidar das mães nessa data especial. Muito obrigado”, disse ela em meio as lágrimas. A mãe de dois filhos ouviu de Mayra sobre o desejo de ser mãe. “Ah você vai ser uma mãe linda e muito dedicada”, prevê a experiente mamãe.

A ação nos hospitais é realizada desde 2019. Ano passado não aconteceu em virtude da pandemia do novo coronavírus, que nesta época do ano apresentava índices muito altos. Para Mayra é gratificante realizar ações como essas em prol às mães. “Desde quando cheguei em Parintins, eu venho procurando fazer alguma coisa boa pelas pessoas que precisam e que estão necessitadas em certos momentos. No meu coração só transborda amor e alegria e o que eu posso dar pra todas elas, eu dou, assegurou.

A enfermeira obstétrica Simone Moreira considera o trabalho realizado por Mayra Dias como de grande importância, principalmente nesse momento em que o hospital e as mães passaram por dificuldades durante o período pandêmico. “Isso é muito gratificante. A Mayra tem essa sensibilidade de chegar no momento ideal e participar. As mães receberão as bênçãos de Deus que é o filho e a atenção, o carinho e o presente da nossa primeira dama”, salientou.

Alimentos

Ainda neste domingo do Dia das mães (09) a primeira dama do município em Parintins, a jornalista Mayra, reuniu algumas das mensagens recebidas em suas redes sociais e atendeu os pedidos com a entrega de cestas básicas e frangos para as famílias carentes. As mães dos bairros União, Palmares, Santa Rita, Centro e Itaúna II foram contempladas com a segunda parte da ação social.

Na rua senador José Esteves, Centro, Rosangela de Souza Cavalcante, 46, estava em frente à casa dela ao lado da mãe Raquel de Souza Tavares, 81. Ao ver Mayra Dias chegar, Rosangela ficou emocionada. “Eu não acredito. Ela está em minha casa. Estou surpresa e grata por tudo. Pela cesta, pela flor. Eu nunca ganhei uma flor no dia das mães, nem do meus filhos. Eu estou muito emocionada, me perdoem por minhas lágrimas”, disse agradecida.

No bairro de Palmares, Marciana da Silva Lopes, 35, estava muito feliz por receber Mayra no Dia das Mães e pelas mães contempladas nos sorteios da prefeitura (realizado no sábado). “Eu não ganhei nada, mas estou muito feliz pelas mães que ganharam”, disse.

As ações sociais realizadas pela primeira dama de Parintins já atenderam várias famílias carentes. O trabalho realizado neste domingo foi uma ação pessoal de Mayra Dias. Já nas ações que ela coordenada ao lado da secretária de assistência social, Zeila Cardoso, de janeiro a abril, foram entregues mais de 3 mil cestas básicas à famílias carentes.

SECOM

Fotos: Arleison Cruz