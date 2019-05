Dia do Meio Ambiente será comemorado com torneio de pesca esportiva em Parintins

Organizado pela APEPIN – Associação de Pesca Esportiva de Parintins, o primeiro Torneio de Pesca Esportiva denominado “Pesque e Solte” acontecerá no dia 02 de junho, abrindo a semana do meio ambiente, que tem sua data comemorativa no dia 05, e o local escolhido é o Balneário Canta Galo, na comunidade do Aninga, região suburbana da cidade de Parintins.

O torneio objetiva divulgar e chamar a atenção para a prática da pesca apenas como forma de recreação, respeitando a natureza e mostrando como o homem pode cuidar do meio ambiente em que vive.

A programação está dividida em dois momentos. Primeiro o Torneio de Pesca Esportiva, com a participação de pescadores que preencham as exigências contidas nas regras do evento, dentre elas a de devolver para a natureza o peixe capturado. E no segundo momento acontecerá o Torneio de Arremesso no Balde, onde os participantes terão que acertar uma isca de pesca em um balde posicionado a uma certa distância do pescador. Os três melhores colocados em ambos torneios receberão premiação.

Segundo Geraldo Sávio, um dos coordenadores do evento esportivo, “o início será às 7:00h da manhã com o torneio da pesca esportiva até às 13:00h; em seguida, as 14:00h começará o torneio de arremesso no balde, e o encerramento de todas as atividades às 17:00h. Será um dia inteiro de atividades de lazer para toda a família.”

Por ser um local bastante procurado pelos moradores da cidade, o Balneário Cantagalo, local do evento, também ganhará um prêmio no Dia do Meio Ambiente (Foto: Divulgação)

“Durante a competição da pesca esportiva uma outra disputa paralela será travada entre os pescadores. Além de pescar, o competidor que recolher da área do lago lixo material como latas, sacolas, garrafas e outros deverá trazer esse lixo em seu bote para ser pesado e o pescador que mais recolher resíduos sólidos vai ganhar um prêmio, e que ainda poderá servir de critério de desempate na pontuação final do torneio”. Destacou Sávio.

A Prefeitura de Parintins vai colaborar com a infraestrutura do local e colocará as Secretarias de Meio Ambiente, de Obras, de Turismo e a Coordenadoria de Esporte e Lazer como parceiros na organização do evento.

“Eu sempre fui apaixonado por esportes. E pra mim, enquanto prefeito do município, será um grande prazer apoiar um evento desse porte que sem dúvidas levará o nome e o potencial turístico de Parintins para outros lugares, e ainda colocará Parintins na rota dos eventos de pesca esportiva nacional, uma atividade muito crescente em todo o mundo. Sem contar que faço questão de participar também como competidor, pois nas minhas horas de descanso arrisco uma boa pescaria.” Destacou com entusiasmo o prefeito Bi Garcia.

Os organizadores do torneio anunciaram ainda que o evento terá a cobertura inédita do Fish TV, canal de televisão por assinatura especializado em eventos de pesca esportiva pelo mundo.

Rony Belchior/JI