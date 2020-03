Dia Internacional das Mulheres 2020: “Eu sou a Geração Igualdade: concretizar os direitos das mulheres”

O tema do Dia Internacional das Mulheres (8 de março) 2020 é: Eu sou a Geração Igualdade: concretizar os direitos das mulheres”. O mote está alinhado com a nova campanha multigeracional da ONU Mulheres, Geração Igualdade, que marca o 25º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Adotada em 1995, na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim, na China, a Plataforma de Ação de Pequim é reconhecida como o roteiro mais progressista para o empoderamento de mulheres e meninas no mundo inteiro.

O ano de 2020 é crucial para o avanço da igualdade de gênero em todo o mundo, pois a comunidade global fará um balanço dos progressos alcançados aos direitos das mulheres desde a adoção da Plataforma de Ação de Pequim. Também marcará vários outros momentos decisivos no movimento de igualdade de gênero: os cinco anos de adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; o 20º aniversário da resolução 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança do Conselho de Segurança da ONU; e o 10º aniversário de criação da ONU Mulheres.

O consenso global emergente é que, apesar de alguns progressos, as mudanças reais têm sido lentas para a maioria das mulheres e meninas em todo o mundo. Hoje, nenhum país pode afirmar ter alcançado a igualdade de gênero. Vários obstáculos permanecem inalterados na lei e na cultura. Mulheres e meninas continuam subvalorizadas; elas trabalham mais e ganham menos e têm menos opções; e experimentam múltiplas formas de violência em casa e em lugares públicos. Além disso, há uma ameaça significativa de reversão de ganhos dos direitos das mulheres duramente conquistados.

O ano de 2020 representa uma oportunidade imperdível de mobilizar ações globais para alcançar a igualdade de gênero e os direitos humanos para todas as mulheres e meninas.

O “Observance das Nações Unidas” do Dia Internacional da Mulher 2020 ocorrerá no Secretariado das Nações Unidas em Nova York na sexta-feira, 6 de março de 2020, das 10h às 12h30.

O “Observance” tem como objetivo reunir as próximas gerações de mulheres e meninas líderes e ativistas de igualdade de gênero com as pessoas defensoras e visionárias dos direitos das mulheres que foram fundamentais na criação da Plataforma de Ação de Pequim, há mais de duas décadas. O evento celebrará as pessoas de todas as idades e sexos que colaboraram para a mudança da realidade das mulheres e discutirá como elas podem enfrentar coletivamente os assuntos inacabados de empoderar todas as mulheres e meninas nos próximos anos.

O “Observance” incluirá discursos de representantes do Sistema das Nações Unidas, um diálogo intergeracional com ativistas da igualdade de gênero e apresentações musicais.

