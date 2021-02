”Diálogo foi fundamental para aprovação de R$160 milhões do FTI à saúde do interior”, avalia Saullo Vianna

A Assembleia Legislativa do Amazonas, aprovou, nesta quarta-feira (10), o repasse de R$160 milhões de recursos do FTI(Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado) a serem aplicados na saúde dos 61 municípios do interior. Para o deputado Saullo Vianna (PTB), que defendeu a proposta desde o início deste ano, o diálogo entre todos os Poderes teve papel decisivo para que se chegasse ao consenso.

Na proposta inicial encaminhada à Aleam, o governo previa repasse de 10% do FTI para saúde do interior, mas devido a uma emenda apresentada pelo deputado Carlinhos Bessa, esse percentual passou a ser de 15% sendo aprovado pela maioria dos deputados presentes na sessão de votação.

“No mês de janeiro deste ano, apresentei pedido ao governo, por meio de indicativo, para que viabilizasse recursos do FTI para os municípios investirem em ações de enfrentamento ao coronavírus. É gratificante ver que isso vai de fato acontecer”, comemorou Saullo.

Com isso, 61 municípios receberão ainda no mês de janeiro, o equivalente a R$30 milhões que devem ser utilizados exclusivamente, em investimentos na saúde.

Saullo Vianna foi autor de emenda, também aprovada pela maioria, que prevê o pagamento dos R$ 130 milhões restantes até o último dia do mês a serem liqüidados trimestralmente ao longo de todo este ano.

“Graças ao diálogo com prefeitos do interior, executivo estadual e deputados, aprovamos uma proposta que foi construída por todos com um único objetivo em comum que é salvar vidas. Esses recursos vão ser muito importante porque os municípios vão conseguir estruturar a rede de atendimento na atenção básica, essencial para evitar a evolução de pacientes confirmados com COVID-19 para quadros mais graves”, ressaltou.

