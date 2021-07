Diocese de Parintins comemorou os 74 anos de Dom Giuliano Frigeni

O bispo da Diocese de Parintins, dom Giuliano Frigeni, completou nesta quinta-feira (01/07) 74 anos de vida. Para comemorar o aniversário, uma missa em ação de graças foi celebrada na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, às 18 horas, e reuniu os sacerdotes que atuam em Parintins. A maioria dos padres presentes foi ordenado por dom Giuliano, durante os mais de 22 anos à frente desta igreja na Amazônia.

A missa recebeu um número limitado de fiéis, em virtude da pandemia, e a maioria dos devotos puderam acompanhar através da transmissão ao vivo pela Rádio e TV Alvorada Parintins. Ao final da missa, uma mensagem lida por padre Jânio Negreiros foi proferida ao líder católico.

“Este ano dedicado a São José nos recorda o exemplo que tem espelhado a vida do seu ministério episcopal, a qual escolheu como lema ‘TAM PATER NEMO’. É com esse coração paterno que dom Giuliano conduz e serve o povo de Deus nesta realidade eclesial. Queremos pedir a intercessão do humilde carpinteiro para que continue norteando a caminhada de dom Giuliano. Assim como São José foi o pai humano de Jesus, dom Giuliano é nosso pai, nosso pastor e nos aponta para o Pai Divino”.

Natural de Bérgamo, na Itália, o líder católico nasceu em 1947. No dia 19 de março de 1999, Giuliano Frigeni, sacerdote do Pime, o Pontifício Instituto das Missões Exteriores, se tornava o quarto bispo da Diocese de Parintins. Ele foi nomeado pelo então Papa e hoje santo, João Paulo II. A posse ocorreu seis dias depois, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Sucessor de dom Arcângelo Cerqua, dom João Risatti e dom Gino Malvestio, todos do PIME, dom Giuliano escolheu como lema para a caminhada episcopal a citação “TAM PATER NEMO”, que quer dizer “Ninguém é tão Pai”. A TV Alvorada Parintins produziu um documentário sobre a trajetória missionária de dom Giuliano Frigeni, que está disponível no Youtube, no canal Alvorada Parintins.

Fonte: Marcos Felipe/Alvorada Parintins

Foto: Beatriz Prestes

https://alvoradaparintins.com.br/

NR: AS IMAGENS DA SOLENIDADE ESTÃO NA NOSSA GALERIA DE FOTOS JI