Diocese de Parintins oferta Curso de Teologia para leigas e leigos

O Instituto de Teologia, Pastoral, Cultura e Ensino da Diocese de Parintins (ITPCEDP) está com inscrições abertas para o Curso de Teologia para Leigos. O curso tem data marcada para iniciar no dia 02 de agosto e as aulas serão ministradas no Centro Pastoral “Mãe de Deus”, prédio da Rádio Alvorada, Centro de Parintins.

O objetivo do curso é favorecer a formação do povo e de quem deseja se aprofundar no conhecimento no Catecismo da Igreja, os Documentos da América Latina, Código do Direito Canônico, Concilio Vaticano II e Estudos Bíblicos como: Introdução as Sagradas Escrituras e Pentateuco.

Para mais informações ligar para os números: (92) 98557-7916 e 99139-8170

CURSO DE TEOLOGIA PARA LEIGOS

Instituto de Teologia, Pastoral, Cultura e Ensino da Diocese de Parintins – ITPCEDP

INÍCIO: 02 de agosto.

LOCAL: Centro Diocesano de Pastoral “Mãe de Deus”.

QUADRO/HORÁRIO

SEGUNDA-FEIRA

– 19h20 – 20h20 – Documentos CELAM – Pe. Jânio Negreiros

– 20h30 – 21h30 – Documentos CIC e CDC – Pe. Alexander Silva

TERÇA-FEIRA

– 19H20 – 21H30 – Introdução à Sagrada Escritura – Pe. Jânio Negreiros

QUARTA-FEIRA

– 19h20 – 21h30 – Introdução ao Concílio Ecumênico Vaticano II – Pe. Paulo Di Lello

QUINTA-FEIRA

19h20 – 21h30 – Estudo Bíblico: Pentateuco

MENSALIDADES:

– 2 dias na semana R$ 30,00/mês

– 3 dias na semana R$ 40,00/mês

– 4 dias na semana R$ 50,00/mês

Por Nelselino Santarém

Foto: Liam Cavalcante

Alvorada Parintins