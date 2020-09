Direção do Boi Caprichoso consegue suspender Leilão de patrimônios marcado para este mês de setembro

Em comunicado, a direção esclareceu sobre o recurso apresentado

Nação Azul e Branca!

O Boi Caprichoso comunica que, após pedido da presidência do bumbá, a Justiça do Trabalho suspendeu o leilão dos bens imóveis desta agremiação folclórica, que seria realizado nos dias 18 e 20 de setembro. A decisão é do juiz Dr. Djalma Monteiro de Almeida, do Tribunal Regional do Trabalho, e ocorreu nesta segunda-feira (31/08), data em que o presidente Jender Lobato e o vice-presidente Karu Carvalho completaram um ano à frente do Boi Caprichoso.

No recurso Agravo de Petição, o Caprichoso busca, por meio de seus advogados, que seja especificado o valor total dos débitos trabalhistas, para o posterior reconhecimento e adesão ao PEPT, Plano de Pagamento da Justiça do Trabalho.

O presidente Jender Lobato informa que está buscando um entendimento com a Justiça do Trabalho, no sentido de firmar um acordo para salvar o patrimônio do Caprichoso. Jender reconhece o que há um débito alto que há muito tempo vem sendo “empurrado com a barriga” e reforça que o Caprichoso agora vai pagá-lo!

A gestão do presidente Jender Lobato conta com atuação do escritório Lyra Góes & Advogados Associados, que, voluntariamente, tem contribuído na luta pelos bens imóveis desta Associação.

O Boi Caprichoso entende que não há o que comemorar, pois, infelizmente, a dívida é real e precisa ser paga, respeitando um planejamento financeiro e uma capacidade de cumprimento do que for acordado.

A Diretoria agradece o apoio incondicional da nação azul e branca, que tem ajudado a Agremiação a conquistar a vitória também fora da arena!

Por Carlos Frazão/JI

Fonte: Facebook do Boi Bumbá Caprichoso